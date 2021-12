Theo Hernandez e Zoe Cristofoli presto genitori

La notizia è abbastanza datata: verso fine ottobre, il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, e la modella ed influencer veronese Zoe Cristofoli, hanno annunciato di aspettare un figlio. L’annuncio arrivò via Instagram: “Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore”. Si tratta del loro primo figlio, dato che parliamo di due ragazzi ancora giovani: Theo ne ha 24 anni, mentre Zoe 25.

I due si sono conosciuti circa 1 anno e mezzo fa, tramite una cena organizzata da amici in comune. Da lì a poco tempo è sbocciata la love story tra i due, che chissà non possa tramutarsi in matrimonio dopo la nascita del bebè. La loro relazione non è stata sempre tutto “rose e fiori”: i due ebbero un periodo di allontanamento durante il 2021, a causa di diversi contrasti. Questo si notò anche in campo per Theo, visto che all’epoca ci fu un piccolo calo di rendimento.

In particolare la vita sentimentale di Zoe è stata molto movimentata: da ricordare le storie avute prima con Andrea Cerioli ex tronista di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello, Temptation Island e dell’Isola dei Famosi. La loro relazione, a quanto sembra, è durata per circa un anno. Dopo aver posato per il brand di Fabrizio Corona, inizia con lui una storia che è durata pochi mesi, finita per via di tradimenti da parte dell’imprenditore e fotografo.

Attualmente i due sembrano molto felici insieme, e questo evento lo dimostra. Infatti la coppia, dopo alcuni alti e bassi come sopracitato, sembra aver ritrovato finalmente la serenità. La coppia ha poi annunciato il sesso del bebè in arrivo sui social: un maschietto! Zoe e Theo hanno dato la notizia tramite un gender reveal party, che tanto va di moda negli ultimi anni. Sul bordo della loro piscina, Theo e Zoe hanno fatto scoppiare due grossi palloncini neri: essi contenevano altri palloncini con il colore del bebè, ossia l’azzurro.

I due sono attualmente in vacanza negli Emirati Arabi Uniti, più precisamente a Dubai. Su Instagram entrambi condividono moltissime foto di coppie, con frasi e post dedicati al bambino. Probabilmente rientreranno in Italia fra pochi giorni, prima che ricominci il campionato, con Theo che dovrà riscendere in campo giovedì 6 gennaio, alle 18:30 al San Siro, contro la Roma.