Theo Hernandez, insulti e minacce al figlio di un anno da parte di alcuni tifosi napoletani: la vicenda shock

Una brutta, bruttissima, pagina di calcio si è registrata nelle ultime ore in vista di Napoli-Milan che si terrà nella giornata di domani. Alcuni tifosi napoletani si sono riversati sul profilo Instagram di Theo Hernandez, difensore rossonero, per insultarlo e minacciarlo. Azioni gravi da condannare, soprattutto perché in mezzo a questo polverone mediatico ci è finito anche suo figlio di appena un anno.

Insulti e minacce a Theo Hernandez e suo figlio: indignazione social

Non è la prima volta che accade un episodio del genere nel mondo del calcio, diventato più violento e tossico nel corso di questi ultimi anni. Theo Hernandez, protagonista di un acceso ‘faccia a faccia’ con Lozano nell’andata dei quarti di Champions, ha pubblicato recentemente alcune foto con suo figlio per celebrare il suo primo compleanno. Tuttavia, quella che doveva essere una festa e una ricorrenza di gioia, si è trasformata in un incubo.

“Devi fare la fine di Vialli” e “Tuo figlio deve morire” sono solo alcuni dei commenti ricevuti da parte di alcuni tifosi napoletani in vista del match che si terrà domani. “Spero non diventi come te” e altri insulti sicuramente poco piacevoli da leggere per un uomo diventato padre da poco.

Una brutta vigilia di Napoli-Milan, lo sgomento dei tifosi rossoneri e di tutte le tifoserie, unite contro questa negativa pagina di calcio. Tanti i tifosi napoletani che hanno difeso il giocatore rossonero: “Mi dissocio totalmente da ogni atto di insulto verso la tua famiglia. Non siamo tutti così e nel mondo purtroppo ci sono sempre persone che a quanto pare non sanno il significato Rispetto. Tutta la mia solidarietà!”.

A difesa di Theo Hernandez è intervenuto anche Leao, il quale ha mostrato vicinanza al suo compagno e collega: “Purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di poter dire quello che vuole. Non succede niente fratello, Dio è sempre con la tua famiglia”. Attualmente, il difensore rossonero non ha rilasciato dichiarazioni in merito.