Tuttosport: “Juventus e Inter su Smalling”

Secondo Tuttosport i giallorossi potrebbero perdere Chris Smalling in favore di Juventus o Inter. Il calciatore è in scadenza

Continua l’intrigo Smalling in casa Roma, con ora anche la Juventus a impensierire i giallorossi. Il calciatore si è detto contento dell’attuale esperienza con la maglia della Roma, ma sembra arrivato per lui il momento di cambiare aria. Almeno, secondo le recenti voci.

Il giocatore continua a non rinnovare il proprio contratto, in scadenza a fine stagione, e sembra possa trasferirsi altrove già da gennaio se dovesse arrivare la giusta offerta. Inter e Juventus sono avvertite, intanto il giocatore è concentrato sul campo.

Prima il finale di stagione?

La Roma avrebbe offerto un biennale con ingaggio ridotto al calciatore per poter rinnovare, cosa che non sembrerebbe essere gradita. Il calciatore, dunque, si starebbe già guardando intorno. Juventus e Inter restano in campana, anche se non è detto possa avvenire un rinnovo clamoroso. Il margine di trattativa c’è, con la Roma che starebbe pensando alla giusta offerta per far vacillare le convinzioni del difensore inglese.

Intanto il giocatore è intervenuto di recente in un’intervista, parlando del suo attuale club: “Rappresentare la Roma è un onore enorme, è un club di fama mondiale con tifosi passionali. Purtroppo il razzismo c’è anche al di fuori dello sport e campagne come queste aiutano e alzano l’attenzione. Le persone dello sport devono dare l’esempio per insegnare ai ragazzi come trattare le persone mi auguro che avrà un grande impatto“. Tutto è ancora da scrivere, dunque.