Napoli su Sucic del Salisburgo

Cristiano Giuntoli avrebbe puntato Luka Sucic del Salisburgo per il mese di gennaio. Il calciatore è attualmente in Qatar con la nazionale croata

Non è ancora stato impiegato da Zlatko Dalic in Qatar, ma Luka Sucic sta vivendo comunque una buona stagione. Il trequartista croato nato in territorio austriaco è attualmente in forza al Red Bull Salisburgo con cui si sta togliendo belle soddisfazioni.

Tanto che varie squadre hanno messo gli occhi su di lui, con la consapevolezza però che gli austriaci difficilmente svenderanno. Qualsiasi squadra sotto il monopolio Red Bull è bottega cara, con anche il Salisburgo che si dimostra come tale.

Prezzo in salita

Il calciatore è attualmente valutato circa sui 20 milioni di euro. Il prezzo, dopo questa stagione, potrebbe salire vertiginosamente considerando anche che il mondiale in Qatar potrebbe far lievitare il suo cartellino. Lui non sta giocando, ma l’influenza dell’essere arrivato in semifinale può influire e non poco.

In Italia per lui si sono già mosse, oltre al Napoli, anche Milan, Lazio, Inter e Juventus. Da monitorare anche le big inglesi, con il Liverpool che starebbe suonando la carica da ormai settimane. Il Newcastle resta ben più defilato, anche se potrebbe dire la sua e ricoprire d’oro il talento croato.

Due settimane fa, intanto, il giocatore ha parlato: “Il nostro centrocampo, Modric-Brozovic-Kovavic, è il migliore del mondo! Nessuna nazionale ha un centrocampo così. Mi piace guardarli e allenarmi con loro ogni giorno. Li guardo e mi diverto, spero che questo centrocampo duri per un po’. Luka Modric è il mio idolo e mi dà consigli in campo. Spero che rimanga ancora per qualche altro anno”.