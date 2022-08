Ufficiale, Neto va al Bournemouth

L’ex portiere del Barcellona ha firmato con le Cherries. Niente Napoli per lui, giocherà in Premier League quest’anno

A volte basta davvero poco per acquistare un giocatore ed è un discorso fattibile per la trattativa tra Neto e il Bournemouth. Il giocatore brasiliano arriva, infatti, in Premier League dal Barcellona a costo zero e firma un contratto annuale.

Le Cherries prelevano l’ex portiere di Juventus e Fiorentina strappandolo alla concorrenza del Napoli. Il giocatore firma un contratto annuale e manterrà, più o meno, lo stesso stipendio percepito in blaugrana. Circa 3.5 milioni di euro per il classe ’89, che approda in Premier League.

Chi prende il Napoli?

La situazione in porta per i partenopei appare complicata, al momento. Kepa si è raffreddato e Keylor Navas si avvicina, complice anche la trattativa lampo del Paris Saint Germain per Fabian Ruiz. Da definire con attenzione la trattativa per Keylor Navas, con il costaricano che potrebbe arrivare a titolo definitivo. Il Paris SaintGermain non vorrebbe perderlo a zero.

Alex Meret non andrà allo Spezia, che sembra aver preso Dragowski, ma potrebbe partire verso la sponda granata di Torino o andare al Leicester. Continua a filtrare ottimismo per Salvatore Sirigu, anche se sull’ex Palermo e Paris Saint Germain c’è forte il Fenerbahce che potrebbe battere sul tempo i partenopei. Gli azzurri lo hanno puntato da tempo e messo in ghiaccio, vogliono prima capire cosa farà Meret, ma intanto resta da definire chi giocherà tra i pali. Kepa, come detto, ancora è fermo e Keylor Navas va ancora concretizzato.