Umtiti, il Barcellona lo scarica. Potrebbe finire alla Juventus

Samuel Umtiti è ai margini del progetto Barcellona. Il giocatore è sul mercato. Potrebbe essere offerto alla Juventus

La difesa del Barcellona sta cercando la propria stabilità. Se Gerard Pique sembra essere sicuro di continuare per almeno un’altra stagione, Umtiti sembra uno dei partenti. Il difensore francese sta vivendo, da un paio di anni, un periodo pessimo con il club blaugrana.

Le prestazioni dell’ex Lione sono in netto calo e il Barcellona ha cercato di lasciarlo partire a più riprese. Adesso sembrerebbe esserci la volontà di concludere l’avventura, con il classe 1993 messo sul mercato. Il Barcellona sembrerebbe averlo offerto anche i bianconeri, che starebbero valutando la possibilità di acquistarlo.

Una difesa da rinnovare e un profilo che non convince troppo

Il difensore blaugrana potrebbe partire a prezzi relativamente bassi, non convincono molto le prestazioni. Il calciatore è nel corso di un repentino declino e in stagione ha giocato soltanto una partita in Liga contro l’Osasuna. Partita in cui ha rimediato un giallo. Decisamente non una stagione encomiabile, che conferma il suo declino. Il declino di un calciatore che sembrava promettere bene, ma che si è perso per strada.

Il calciatore è al momento alle prese con un grave infortunio. Una frattura al quinto metatarso del piede destro, che gli farà saltare l’intero periodo decisivo della stagione. Il giocatore non è nuovo ad infortuni, avendo passato tanto tempo della propria esperienza spagnola in infermeria. Su di lui la Juventus ha svariate perplessità, sia sul piano fisico che su quello delle prestazioni. Anche Milan e Arsenal sul calciatore.