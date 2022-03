Milan, a rischio la presenza di Romagnoli contro il Napoli

Non sono buone le condizioni del difensore del Milan che potrebbe non esserci contro il Napoli

Ieri vi avevamo parlato del big match tra Milan e Napoli e di come i biglietti siano praticamente sold out. Stando a quanto pubblicato nella giornata di ieri da Tuttosport, il club azzurro potrebbe recuperare tutti gli infortunati in vista della partita. Vediamo oggi invece quali sono le possibilità per il Milan.

Out Romagnoli?

Gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Alessio Romagnoli arrivano direttamente da casa Milan. Il difensore, infatti, ha accusato un risentimento muscolare ieri sera contro l’Inter, tuttavia, i medici hanno escluso lesioni muscolo tendinee nella regione adduttoria sinistra.

Nonostante non sembrerebbe nulla di grave, è fortemente a rischio la sua presenza per il match contro il Napoli. Le sue condizioni fisiche saranno monitorate giorno dopo giorno ma il big match del weekend è a rischio.

Tornano Anguissa e Lozano per il Napoli

L’edizione di Tuttosport della giornata di ieri, invece, ha dato speranza ai tifosi del club guidato da Spalletti: “Due giorni di riposo per riflettere e ritrovare le energie in vista di un rush finale che si annuncia arroventato. […] Però, ora che il Napoli si trova a ballare, vuole continuare a farlo, forte di una circostanza che lascia ben sperare: dalla sfida con il Milan Spalletti riavrà tutti a disposizione. Anche Anguissa , Lozano e Tuanzebe che hanno affollato l’infermeria fino alla settimana scorsa e da domani anche loro lavoreranno con il resto del gruppo”.