Chiesa, il Chelsea offre soldi più Jorginho

Il Chelsea potrebbe sfruttare l’interesse dei bianconeri per Jorginho per tentare di proporre uno scambio con Chiesa

Federico Chiesa è fermo in infermeria, ma il mercato su di lui continua a muoversi. Il Chelsea e il Liverpool sembrano spingere fortemente per averlo, con i bianconeri che non vorrebbero privarsi del calciatore. I blues vorrebbero dunque sfruttare l’interesse dei bianconeri per Jorginho.

I londinesi vorrebbero offrire 30 milioni più il cartellino di Jorginho, pur di arrivare all’ex Fiorentina. Per ora la Juventus non sembrerebbe essere intenzionata a vendere Federico, nonostante il mancato feeling con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese e Chiesa non hanno mai legato più di tanto, nonostante il giocatore si sia sempre comportato bene in campo.

Le mosse dei bianconeri e le possibilità

La dirigenza non vorrebbe dunque privarsi di un pezzo da 90 come Federico Chiesa e vorrebbe ricomporre lo strabiliante attacco con Vlahovic. Il serbo e l’italiano giocarono insieme ai tempi della viola, con risultati strabilianti nonostante il loro essere ancora acerbi. Ora che stanno entrambi sbocciando, nonostante lo stop di Chiesa, la Juventus non vorrebbe minimamente privarsi di nessuno dei due.

Jorginho potrebbe arrivare in ogni caso, visto anche che andrà in scadenza nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare. L’Italo-brasiliano sembrerebbe essere il prescelto per il centrocampo bianconero, con la dirigenza che farà sicuramente un’offerta. Per ora la Juventus sembrerebbe intenzionata ad offrire 20 milioni e un contratto da quattro anni al giocatore. Si sa ancora poco sullo stipendio, ma si potrebbe chiudere ad una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro.