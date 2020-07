Uomini e Donne, Alessandro Graziani concentrato sul lavoro: adesso non ha tempo per l’amore

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Alessandro Graziani si è buttato nel lavoro tra allenamenti sportivi e carriera da modello. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate non ha tempo per l’amore e preferisce dedicarsi alla carriera e ai suoi affetti. Lo rivedremo a settembre sul trono?

DA TEMPTATION ISLAND A UOMINI E DONNE – Il pallavolista è approdato a Uomini e Donne a gennaio con l’obiettivo di corteggiare Giovanna Abate. Tuttavia, la ragazza lo ha eliminato ancor prima della scelta a causa del suo carattere molto riservato e pacato. Basti pensare che la scelta della tronista è ricaduta su Sammy Hassan, totalmente l’opposto di Alessandro.

Prima di scendere le famose scale di Maria De Filippi, Alessandro Graziani ha vissuto una bella esperienza come tentatore a Temptation Island, legando particolarmente con Serena Enardu. Purtroppo la loro vicinanza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il rapporto con Pago si è incrinato. Questa storia ha messo anche “in cattiva luce” il pallavolista poiché in un primo momento in molti hanno creduto che avesse preso in giro Giovanna.

DOPO UOMINI E DONNE – Adesso Alessandro Graziani non ha tempo per l’amore. Il pallavolista è tutto concentrato sulla sua carriera da sportivo e ha avviato anche quella da modello. Sul suo profilo Instagram appaiono diverse foto in posa da modello ma non mancano gli scatti con i suoi amici e famiglia; ovviamente nessuna fidanzata. Come finiranno le cose per lui?

Il suo atteggiamento timido e introverso non è piaciuto a Giovanna Abate la quale ha preferito l’espansivo Sammy Hassan, con il quale è già terminata la storia, tuttavia, molte donne hanno apprezzato le qualità di Alessandro e i fan del programma hanno quasi sempre preso le sue difese. Grazie a questo successo forse lo rivedremo a settembre sul trono?