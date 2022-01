Uomini e Donne, Andrea Nicole risponde alle critiche: “Siamo la cosa più preziosa che abbiamo”

Tra i personaggi di quest’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, a far parecchio discutere è stata Andrea Nicole Conte. La fine del percorso dell’ex tronista ha ricevuto non poche critiche non solo in studio, ma anche sul web. Recentemente la ragazza ha pubblicato un post su Instagram che sembrerebbe rispondere a tutte le critiche ricevute.

“Siamo la cosa più preziosa che abbiamo” – La scelta di Andrea Nicole è stata criticata per i modi in cui è avvenuta. Lei e Ciprian Aftim hanno infatti trascorso una notte insieme, presentandosi il giorno dopo in studio. Una volta davanti le telecamere, hanno confessato quanto accaduto e scelto di abbandonare insieme il programma.

Oltre alle dure critiche ricevute in studio, i due si sono ritrovati al centro delle polemiche anche sul web. Molti fan del dating-show, infatti, sono rimasti delusi dal comportamento avuto dagli ex protagonisti di Uomini e Donne.

Dopo queste settimane trascorse a ricevere svariati commenti negativi, Andrea Nicole sembrerebbe aver deciso di rispondere una volta per tutte. Recentemente la ragazza ha pubblicato un post su Instagram, rendendo pubblica una riflessione abbastanza personale che sembrerebbe aver l’intento di mettere un punto alle critiche ricevute:

“Se a 15 anni mi avessero chiesto come mi immaginavo da grande avrei risposto descrivendomi esattamente per quella che sono oggi, a distanza di tempo, con i miei pregi e difetti, le mie certezze ma anche le tante paure che mi hanno sempre spinta a migliorarmi e guardare avanti senza lasciare mai che le insicurezze si sfogassero e ripercuotessero sugli altri.

Quando sai chi sei vedi le cose in modo diverso, più nitido, senza la necessità di focalizzarti sugli altri per cercare risposte che solo tu sei in grado di darti.

Siamo la cosa più preziosa che abbiamo!”