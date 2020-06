Uomini e Donne: che fine ha fatto Daniele Dal Moro? Arriva la rivelazione della redazione

In queste ultime settimane, sono andate in onda le attesissime scelte del Trono Classico di Uomini e Donne. Sembra, però, che qualcuno manchi all’appello e sono in molti a domandarsi che fine abbia fatto uno dei tronisti dell’ultima edizione. Si tratta del chiacchieratissimo Daniele Dal Moro, tronista che ha fatto discutere per via del suo modo di fare. La redazione del programma ha deciso di fare chiarezza, rivelando che fine abbia fatto l’ex gieffino.

CHE FINE HA FATTO DANIELE? – Nonostante le emozionanti scelte fatte dai protagonisti di UeD, al pubblico non è sfuggita l’assenza di Daniele. Da quando è ripreso il programma, il ragazzo non è stato più presente in studio e questo ha creato non poche domande. In molti, infatti, hanno iniziato a riempire di domande la redazione, iniziando ad ipotizzare i motivi dell’assenza dell’ex gieffino. La risposta è finalmente giunta, pubblicata nell’ultimo numero di Uomini e Donne magazine. La redazione ha quindi rivelato:

“Daniele Dal Moro non ha scelto e vi spieghiamo perché. Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio”.

TONERÀ? – Non si sa nulla riguardo a un possibile ritorno di Daniele Dal Moro sul trono. Sono in tanti che sperano di rivedere il ragazzo in studio a settembre, ma la redazione non ha voluto far sapere altro.

La cosa certa è che se il ragazzo dovesse conoscere qualcuna quest’estate, sicuramente non farà più ritorno nel programma. Che questo sia la fine di un capitolo o una semplice pausa?