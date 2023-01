Uomini e Donne, Claudia Dionigi finisce in ospedale: “Complicazioni dopo il parto”

Brutta disavventura per Claudia Dionigi, ex volto amato di Uomini e Donne. A distanza di tre settimane dalla nascita di Maria Vittoria, avuta con il compagno e futuro marito Lorenzo Riccardi, la donna è dovuta correre in ospedale. A dare la notizia è stata proprio l’ex corteggiatrice attraverso i suoi account social.

“Complicazioni dopo il parto” – Attraverso le sue IG Stories, Claudia ha raccontato di essersi resa conto di sanguinamento abbondante e inaspettata. Spaventata da quanto stava accadendo, la neo mamma è prontamente corsa in ospedale. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, come sottolineato dalla stessa Dionigi, raccontandolo da casa sua:

“Vi voglio raccontare la mia disavventura. Ieri sera purtroppo ho avuto una brutta emorragia che non si fermava, tant’è che mi sono spaventata tantissimo e, ovviamente, sono andata in pronto soccorso”.

La donna è stata prontamente visitata dai medici, venendo poco dopo rassicurata da loro. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha avuto una complicazione dovuta al parto, ma nulla di grave: Mi hanno detto che non ho nulla di grave. Ho dei coaguli, dei rimasugli del parto. È una cosa che può succedere quindi mi hanno rassicurata”

Da quanto emerso dal racconto dell’ex protagonista di Uomini e Donne, si è trattato di un brutto spavento. Claudia, infatti, ha voluto rassicurare i suoi tanti fan sulle sue condizioni di salute, ammettendo di dover seguire una cura, ma di stare bene. Fortunatamente si è solo trattato di un brutto spavento.