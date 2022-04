Uomini e Donne, Claudia Dionigi sui protagonisti del dating show: “Li vedo tutti abbastanza mosci”

Claudia Dionigi è tornata a parlare del programma che l’ha lanciata professionalmente e le ha fatto trovare il suo grande amore, Lorenzo Riccardi. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando il Cobra ricopriva il ruolo da tronista. La loro storia procede a gonfie vele e non è detto che a breve possa arrivare anche una proposta di matrimonio. Vediamo cosa ha dichiarato l’ex corteggiatrice a proposito di Uomini e Donne.

Troni contestati

Claudia ha avuto modo di dare la sua opinione in merito agli ultimi troni andati in onda. Su Matteo Ranieri è stata molto chiara: il tronista ha fatto bene a scegliere Valeria Cardone poiché li vede molto simili e sulla stessa lunghezza d’onda. La rivale in amore, Federica Aversano, l’ha trovata “tanto donna” pertanto ha fatto molta fatica a vederli realmente assieme.

Su Veronica Raimondi, invece, non si sente di dire ancora nulla poiché il suo percorso è iniziato da troppo poco tempo. Tuttavia, ha parlato del trono di Luca Salatino immerso nei corteggiamenti di Soraia, Lilli e Aurora. Claudia, infatti, ha dichiarato di trovarlo molto simpatico e ha ipotizzato due spiegazioni possibili per le ultime decisioni prese: secondo lei potrebbe aver escogitato qualcosa “per far svegliare le sue corteggiatrici”.

“Io me ne sarei andata fossi in loro, proprio come è successo a me. Sì, sono ritornata è vero, ma comunque andandomene avevo scatenato una reazione in Lorenzo! Quindi secondo me Luca vuole che Soraia e Lilli reagiscano un po’ di più, perché in puntata li vedo un po’ tutti abbastanza ‘mosci’“ ha sottolineato la Dionigi.

Non si risparmia nemmeno il trono over

La giovane ha fatto anche alcune importanti dichiarazioni sul trono over, molto seguito rispetto al classico. Claudia è rimasta sorpresa dal ritorno di Riccardo Guarnieri e spera però che non torni con Ida Platano: “A mio avviso, per entrambi non è più il momento di stare insieme”.

Progetti futuri con Lorenzo

Ma veniamo alla sua storia d’amore con Lorenzo Riccardi: i due stanno provando a metter su famiglia. “Chissà quando accadrà” ha detto speranzosa Claudia Dionigi. E sul suo fidanzato sottolinea: “Certo, la sua esuberanza ci sarà sempre: lo devi prendere così, o lo ami o lo odi, ma in ogni caso non ci si annoia mai con lui. Ha sempre la battuta pronta e ti strappa un sorriso anche se sei giù di morale”. Infine, a breve potrebbe addirittura arrivare la proposta di matrimonio e sembra che il Cobra abbia già qualche idea per sorprendere la sua amata.