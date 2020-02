Uomini e Donne, crisi tra Ida e Riccardo: c’è di mezzo un tradimento?

Nonostante l’impegno, sembra le cose tra Ida e Riccardo non sembrano andare a gonfie vele. Negli ultimi giorni, infatti, la coppia di Uomini e Donne è finita al centro dei social per una presunta crisi.

IL SILENZIO DI IDA – I follower hanno subito chiesto spiegazione ai diretti interessanti, volendo capirci meglio. Riccardo Guarnieri, proprio per questo motivo, ha deciso di fare una diretta su Instagram. Tramite la live, il Cavalliere ha voluto rassicurare i fan, dicendo che avrebbe fatto di tutto per non perderla e che la crisi riguarda solo loro due. Ida Platano, sebbene sia attiva sui social, non si è espressa riguardo la questione.

IDA HA TRADITO RICCARDO? – La spiegazione di Riccardo non ha, però, spazzato i dubbi di molti follower che avrebbero trovato il motivo della presicunta crisi della coppia. Secondo i fan, infatti, Ida avrebbe tradito Guarnieri. A portare gli utenti a pensare a ciò, è stata la foto che ieri la Dama ha pubblicato su Instagram. L’immagine incriminata la vede insieme a Mario Balotelli, il noto calciatore. Sebbene la donna abbia spiegato che la presenza del giocatore era per suo figlio, molti non ci credono.