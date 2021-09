Uomini e Donne: la segnalazione sulla corteggiatrice Maria

La corteggiatrice Maria ha subito fatto parlare di sè durante la messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne. La ragazza è subito uscita in esterna con il tronista Matteo e tra i due sembra essere nato già un bel feeling. Non sono mancate poi le critiche delle altre corteggiatrici e una segnalazione di un noto influencer sui social.

LE CRITICHE DELLE CORTEGGIATRICI – Dopo aver visionato l’esterna di Maria e Matteo, alcune corteggiatrici hanno criticato l’atteggiamento della ragazza. Quest’ultima è risultata infatti a molte piuttosto spavalda e piena di sè. Alcune hanno addirittura fatto un confronto con loro stesse, dichiarandosi più semplici e spontanee.

Tra le maggiori critiche, oltre a quella della spavalderia, c’è stata quella inerente alla questione che Maria sarebbe andata solo per visibilità e non per conoscere realmente un ragazzo. Alcune testimonianze derivanti direttamente dal web sembrano avvalorare questa tesi.

L’INFLUENCER AMEDEO VENZA E LE SEGNALAZIONI SU MARIA – Alcuni utenti, che conoscono direttamente la ragazza, hanno scritto all’influencer Amedeo Venza che la corteggiatrice Maria avrebbe avuto sempre il sogno di diventare un’influencer conosciuta.

Infatti pare che la ragazza abbia addirittura chiamato più volte l’influencer Giulia De Lellis per avere consigli su come diventare famosa come lei. Inoltre avrebbe chiesto anche suggerimenti su come vestirsi in trasmissione.