Uomini e Donne: è finita tra Gianmarco Valenza e Sandra Pandini?

Gianmarco Valenza è noto al pubblico di canale 5 per aver partecipato a Temptation Island 2. All’epoca stava con la sua ormai ex fidanzata, Aurora Betti. I due alla fine del programma si sono lasciati e a Gianmarco gli è stato offerto il trono.

GIANMARCO VALENZA A UOMINI E DONNE – A Uomini e Donne ha conosciuto Laura Molina con la quale ebbe una breve relazione. Da quel momento non è stato particolarmente legato ad una persona, fino a quando ha incontrato quella che attualmente è la sua fidanzata, Sara Pandini. Il ragazzo aveva ufficializzato la sua relazione solo nel 2018.

GIANMARCO VALENZA E SARA PANDINI IN CRISI: è FINITA LA LORO STORIA? – La coppia si mostrava sempre molto vicina sui social e sembravano essere sempre molto vicini e affiatati. I dubbi su una presunta crisi sono però nati in seguito al fatto che molti fan hanno notato che i due da tempo non postano più foto insieme.

I dubbi della fine della relazione sarebbero arrivati proprio da Gianmarco stesso. Qualche giorno fa il ragazzo ha risposto, in delle Instagram Stories, ad alcune domande dei suoi followers. Inoltre, in seguito al suo compleanno ha scritto solo un post dedicato agli amici, ma di Sara non c’è alcuna traccia.

Un utente gli ha scritto: ”Spero che tu non ti sia lasciato con Sara”. La sua risposta sembrava esserne proprio la conferma. Ha infatti scritto: ”Facciamo che è l’ultima domanda sull’argomento?”. Ha poi pubblicato in sottofondo la canzone di Lucio Battisti ”Io vivrò senza te”. Per vedere la sua storia clicca qui.