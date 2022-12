Uomini e Donne, Francesca Del Taglia parla del nuovo fidanzato: “Mi trasmette tranquillità”

Francesca Del Taglia ha reso pubblica la sua nuova storia d’amore con Federico Fiorentino. La sua rottura con Eugenio Colombo, con il quale ha avuto una storia di dieci anni e due figli, ha fatto il giro del web e creato non poche polemiche. Per questo, la donna ha voluto dare un po’ di spiegazioni in merito.

La fine della relazione con Eugenio e il ruolo di genitore

Tramite delle Instagram Stories, Francesca ha dato la sua versione dei fatti: “Eugenio non è stato lasciato per un’altra persona. La persona è subentrata dopo. Ci siamo lasciati per ben altri motivi. Eravamo già in crisi da tempo e questo lui l’ha già detto da tempo, verso luglio mi sembra. Se vado via dai bambini e li lascio soli è perché alcuni giorni li ho io, altri giorni il padre, com’è giusto che sia. Abbiamo deciso di fare una separazione dove teniamo i bambini gli stessi giorni. Anche per i bambini penso sia una cosa bella, perché io, venendo da due genitori divorziati, ci pativo perché li vedevo poco.

Non dico che sia semplice, sia per me che per lui, quando non vediamo i bambini, ma purtroppo questa è la separazione. Non vedo l’ora che Eugenio (e stessa cosa vale per lui), abbia la sua casa in modo che io posso rimanere a casa mia anche quando non ho i bambini e lui può portare i miei e suoi bambini nella sua nuova casa, che tra l’altro sta venendo molto carina, quindi sono molto felice per lui”.

La nuova relazione con Federico e la risposta alle critiche

Qualcuno ha insinuato che Francesca si sia ripresa troppo presta dalla fine della relazione con Eugenio. A tal proposito, la donna ha spiegato: “Non sono né la prima né l’ultima persona che si lascia e si rivede con un’altra persona. Ci sono donne e uomini che si lasciano e vanno con due persone a sera, e non con una sola. Ecco, io non giudico nessuno ma voi non giudicate me. Io mi trovo bene con una persona e mi ci sto frequentando, con molta calma e con super rispetto per mi miei figli. Ovviamente non è che glielo presento dall’oggi al domani.

Mi sto semplicemente vedendo con una persona, invece di andare di fiore in fiore come fanno tutti quando si lasciano, perché non è nel mio essere fare così. Detto ciò la vita è mia, quindi basta con i giudizi e pregiudizi, pensate di saper tutto, ma non sapete un ca**o. Non starò qua a dirvi le motivazioni che ci sono state, basta. Ormai sono quasi cinque mesi, non c’è più niente da chiacchierare e gossippare“.

La sofferenza di Francesca Del Taglia

A differenza di quanto possa sembrare, la donna ha rivelato di aver sofferto molto e di portarsi dietro un gran peso: “Tutti quelli che mi dicono: “Eh, hai sofferto molto…”. Secondo voi io non ho sofferto? In primis, ho preso una decisione del genere sapendo di distruggere una famiglia. Quindi è stata per me una decisione terribile, la più difficile della mia vita. Ricordatevi che non è sempre chi viene lasciato a soffrire di più. Io ho perso dieci chili e non ho più un capello in testa. Quindi penso che anche dal mio corpo si veda lo stress psicofisico che ho vissuto e che sto ancora avendo perché ovviamente non l’ho superata del tutto.

Ho preferito fare cosi per rispetto a me stessa, alla persona che avevo accanto e ai miei figli. Conosco coppie che stanno insieme senza più amarsi e senza più niente in comune, che vanno con amanti e altre persone, sono separati in casa, stanno insieme soltanto per i figli o si scannano dalla mattina alla sera e a me questo fa una grande tristezza. Io ho la coscienza pulita e sto bene con me stessa, vado a letto serena”.

Il suo futuro con Federico Fiorentino

Attualmente, la donna ha una storia con Federico Fiorentino, con il quale sembrerebbe aver legato un forte legame: “La vita è lunga, io non dico mica che un giorno non mi pentirò della scelta che ho fatto o che non rimarrò sola e zitella a vita. In questo momento ho deciso di vivere giorno per giorno e di fare esclusivamente ciò che mi fa stare bene. In questo caso, la persona che ho accanto mi trasmette tranquillità e tutto quello di cui ho bisogno adesso. Poi se mi ci lascerò tra un mese, tra un anno o mi ci sposerò, quello non lo posso sapere. Ad oggi sto bene cosi, punto”.