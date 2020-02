Uomini e Donne, già finita tra Irene Capuano e il suo spasimante?

Da quando è terminata la sua storia con Luigi Mastroianni, Irene Capuano ha avuto altre conoscenze, dopo un periodo da single. Tuttavia, i fan hanno notato un’Irene arrabbiata e hanno chiesto alle varie pagine di gossip il motivo. Andiamo per gradi!

IRENE SVELA DI AVERE UN NUOVO AMORE – La ragazza, qualche tempo fa, aveva svelato su Instagram di avere nuovamente il cuore impegnato. Una fan le chiese più dettagli su questa storia ma Irene si rifiutò di dare ulteriori informazioni in merito! Mentre le voci su una possibile relazione tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni si fanno più insistenti, la Capuano è riuscita ad andare avanti, sicuramente con qualche difficoltà.

UNA RAGAZZA SI INTROMETTE TRA IRENE E IL MISTERIOSO RAGAZZO – In questi giorni, Irene è apparsa turbata e i fan si sono chiesti il motivo. Qualcuno ha mandato una segnalazione alla pagina Instagram Very Inutil People e, a quanto pare, la Capuano sarebbe infastidita da una ragazza. Si mormora che ad Irene piacesse un ragazzo (quello annunciato da lei qualche tempo fa?), lo stesso di Federica Spanelli, ex corteggiatrice, la quale si è messa in mezzo tra i due.



Cosa succede quindi tra le due ragazze? Si contendono lo stesso uomo?