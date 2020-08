Uomini e Donne, Irene Capuano: velata frecciatina diretta a Luigi Mastroianni?

L’ex volto di Uomini e Donne, Irene Capuano, ha ritrovato il sorriso al fianco di Christian Galletta, amico di Lorenzo Riccardi. Il percorso della ragazza all’interno del dating show, l’aveva portata a scegliere Luigi Mastroianni. Una storia d’amore, la loro, che ha fatto sognare i tanti fan, ma che è finita dopo meno di un anno. Ora, però, sembra che l’ex tronista abbia voluto lanciare una velata frecciatina all’ex corteggiatore.

“Mi sono stancata di rincorrere” – Nonostante l’avventura che i due hanno vissuto, pare che la relazione nata tra Irene e Luigi non si sia conclusa in modo brusco. Anzi, c’era chi diceva che tra i due fosse rimasto un ottimo rapporto. Proprio questa serenità tra i due, aveva portato molti fan a sperare in un ritorno di fiamma. Tanti erano stati i follower che si erano riversati nei profili dell’ex coppia, sommergendoli di domande. Rispondendo ad una remota possibilità di un ritorno di fiamma, Luigi aveva risposto:“Abbiamo preso strade differenti e che ognuno si sta facendo la propria vita in totale serenità e felicità. Non sono previsti ritorni di fiamma”. Sfortunatamente per loro, la Capuano ha ritrovato il sorriso al fianco di Christian.

Visto l’ottimo rapporto con l’ex fidanzato, sono stati tanti i follower dell’ex tronista che si sono chiesti se lei avesse frecciato proprio Luigi. Irene ha voluto recentemente parlare del corteggiamento di Galletta, ammettendo di quanto sia stato un vero galantuomo. “Mi sono stancata di rincorrere le persone”, ha così dichiarato ad un certo punto l’ex tronista. Avendo fatto cenno anche al passato, a molti è venuto naturale pensare che si stesse riferendo proprio all’ex corteggiatore.

Nonostante il pensiero sia subito volato a Mastroianni, rimane comunque il punto interrogativo. L’ottimo rapporto e le parole che entrambi hanno speso per l’altro, fanno mettere in dubbio l’ipotesi della velata frecciatina.

IL FIDANZAMENTO UFFICIALE – Sembra proprio che tra Irene Christian le cose si stiano facendo molto serie. Infatti, il 17 agosto è avvenuto il fidanzamento ufficiale, con tanto di anello da parte di Galletta. Il prezioso gioiello non è ancora stato mostrato e, stando a quanto spiegato dall’ex tronista, il motivo sarebbe la grandezza dell’anello.