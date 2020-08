Francesco Sole: Dietro la rottura con Giulia ci sarebbe un tradimento? Un IG Story fa scoppiare il gossip

Sono in tanti a chiedersi il motivo che abbia fatto naufragare la storia tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià, ma il tutto resta ancora un mistero. A dare terreno fertile ad una nuova teoria è stata una IG Story con protagonista il noto influencer, commentata anche da Deianira Marzano.

LA IG STORY – Questa mattina, fra le sue tante storie di Instagram, l’opinionista ha voluto postare una dove appariva Sole. La IG Story in question è un breve filmato dove Francesco viene ripreso con in testa delle corna, quest’ultime messe con uno dei tanti filtri del social. Il video ha provocato non poche polemiche, portando in molti a credere che dietro la tanto oscura rottura, ci sarebbe un tradimento da parte della Cavaglià.

Deianira si è scagliata contro Francesco, dichiarando: “Ci vuole un po’ di dignità oppure anche tu vuoi scrivere il libro ‘Le corna ti stanno benissimo’?”. La Marzano ha inoltre accusato il ragazzo di aver mancato di tatto.

Per ora, tutte queste ipotesi continuano a rimanere solo ipotesi, non avendo alcuna prova. Inoltre, potrebbe solo trattarsi di un momento goliardico avvenuto tra Sole e Michele Merlo, ex concorrente di Amici e autore della IG Story incriminata. In molti, però, si chiedono se Giulia interverrà riguardo questo nuovo rumors.

LA ROTTURA – Dopo tanto vociferare, è accaduto ciò che molti già sapevano da qualche tempo: tra Francesco e Giulia è finita. In tanti già ipotizzavano ciò vista la mancanza di foto e IG Story di coppia, cosa che prima erano soliti condividere con i loro follower. Sebbene nessuno dei due abbia voluto dire nulla, a confermare la rottura è stato il ‘segui’ che Sole ha tolto all’ex protagonista di Uomini e Donne. Non sono state rivelate le cause che hanno portato alla fine di questa relazione, ma pare non si siano lasciati in buoni rapporti. A testimonianza di ciò, sono state le tante Instagram Stories condivise dai due ex ed interpretate come velate frecciatine.