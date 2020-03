Uomini e Donne, Ludovica Valli attaccata sui social: “Irriconoscibile”

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, sta avendo moltissime soddisfazioni in ambito lavorativo poiché richiesta da marchi nazionali e internazionali. La ragazza, volata a Dubai con il compagno Gianmaria Di Gregorio, è diventata zia della piccola Ludovica Allegra, figlia della sorella Eleonora. Tuttavia, nonostante il periodo felice, l’ex tronista è stata attaccata duramente sui social.

LUDOVICA VALLI INDIGNA IL WEB – La ragazza, volata a Dubai con il fidanzato, ha postato sui social degli scatti della sua vacanza ma qualcosa ha fatto infuriare il web. In molti non hanno gradito gli eccessivi ritocchi estetici e l’hanno attaccata duramente. Sotto il post in cui la 23enne si mostra in bikini, alcuni utenti le hanno scritto commenti del tipo “Irriconoscibile”, “Eri più bella prima”, “Non sembri tu…Prima eri molto meglio”, “È evidente quanto sia diversa dai bei tempi della De Filippi….avendo deciso di avere una vita social è abbastanza preoccupante negare l’evidenza aimè, basta avvicinare due foto per fare il prima e il dopo ci riescono anche i miei figli di un anno e 4 anni” e, infine, “Bastava solo il seno il viso è troppo sembri più grande di 23 anni… Sei come la Tatangelo”.

LA REAZIONE DI LUDOVICA VALLI ALLE CRITICHE RICEVUTE SUI SOCIAL – I social, purtroppo, non sono clementi nei confronti dei vip. Ludovica Valli non ha preso benissimo le critiche ricevute su Instagram e ha deciso di sfogarsi per mettere tacere queste voci. “Io non ho mai negato di essermi rifatta il seno e il filler al naso, chi ha mai negato tutto ciò? Ma da lì a dire tutta rifatta mi sembra abbastanza esagerato. Ho fatto tv che avevo 18 anni, oggi ne ho 23 .. sai che crescendo anche solo i lineamenti del viso si marcano e accentuano di più? O tu sei uguale a quando avevi 18 anni? Ormai non sapete più cosa inventarvi, non sapete più dove attaccarvi. Odiate le ragazze donne ‘carine, belle’, invidiate e gettate cattiveria” ha tuonato l’ex tronista.