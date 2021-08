Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli: “Sono fidanzato ma se Ida Platano chiedesse di me, non so cosa succederebbe”

L'ex cavaliere ha svelato il motivo per il quale non tornerà in trasmissione quest'anno

Nicola Mazzitelli è uno degli ex cavalieri più discussi dell’ultima edizione di Uomini e Donne, trono over. L’uomo aveva iniziato una frequentazione con Ida Platano, la quale aveva definitivamente chiuso la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Infatti, il cavaliere ha avuto spesso degli accesi battibecchi proprio con l’ex fidanzato della dama.

NIENTE RITORNO A UOMINI E DONNE – Intervistato da Fralof per PiùDonna, il 40enne ha svelato che quest’anno non tornerà in trasmissione perché è fidanzato. L’ex cavaliere di Cosenza, infatti, ha ammesso di stare frequentando una ragazza di 22 anni, sua conoscente e quindi non potrà prendere parte al dating show di Maria De Filippi.

“Non mi vedrete a Uomini e Donne, mi sono fidanzato e sto benissimo. Lei ha 22 anni, io 40, ma non si sente affatto la differenza anzi. Ci conoscevamo già ma lei era piccola e ci perdemmo di vista” ha esordito raccontando la sua storia con questa ragazza.

“Un giorno mentre ero nel programma mi arriva un sms con scritto: ‘Ma la smetti di farle impazzire tutte?’ Le risposi e da quel giorno ci siamo frequentati” ha continuato il 40enne, il quale però non sembrerebbe aver chiuso definitivamente con Ida Platano.

“Si vede che non era destino con Ida. L’ho cercata ma non l’ho mai trovata. Resta una bella donna ma ora sono fidanzato e ho occhi solo per lei. Ma se Ida chiedesse di me non so cosa succederebbe. Provo sempre una forte attrazione per lei. Sarebbe bello sedermi vicino a Riccardo e guardare Ida in faccia. Così potrei spiegarle bene quello che non apprezza” ha concluso. Insomma, la chiusura con Ida pare non essere del tutto definitiva: cosa ne penserà la sua nuova fidanzata?