Uomini e Donne, Nicole Mazzocato confessa: “Rimasta incinta dopo poco tempo”

Nicole Mazzocato l’abbiamo conosciuta durante il trono di Fabio Colloricchio, il quale decise proprio di sceglierla. La loro storia sembrava essere eterna ma dopo un bel po’ di anni i due si sono lasciati tra ripicche, querele e frecciatine social. Tutto finito, ora i due sono felici con i loro rispettivi partner.

A dire il vero, entrambi diventeranno genitori pertanto è chiaro che ormai la loro storia d’amore sia solo un lontano ricordo. Proprio la modella, infatti, ha fatto delle dichiarazioni molto importanti circa la sua gravidanza.

La storia d’amore con Armando Anastasio

Dopo la lunga storia con Fabio Colloricchio, la giovane ha avuto diverse frequentazioni ma da un anno è felicemente fidanzata con Armando Anastasio, calciatore del Monza. I due si sono conosciuti l’anno scorso e dopo pochi mesi la modella ha svelato di essere incinta.

Una follower, tramite il box delle domande, ha punzecchiato Nicole facendole notare di essere rimasta incinta dopo pochi incontri con Armando: “Quindi sei rimasta incinta dopo pochissimo tempo che lo conoscevi”. Tuttavia, la Mazzocato ha risposto con fare diretto per spiegare la situazione:

“In realtà sì, ma volutamente. Lo volevamo, lo abbiamo cercato. Non pensavamo di essere così fortunati. Avevamo dei progetti per quest’estate, dei viaggi lunghi e in diverse località. Eravamo molto sereni e non avevamo alcuna fretta. Lo desideravamo ed eravamo pronti ad aspettarlo per tutto il tempo necessario. Non è mai stato un capriccio, è stata una decisione presa con testa e cuore”.

Inoltre, la giovane ha dichiarato che per ora il nome è top secret, anche se dovrebbe iniziare con la P. Infine, di comune accordo con il suo compagno, la modella ha deciso che il bambino non sarà molto social per tutelarlo e viversi la loro privacy.