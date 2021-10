Uomini e Donne, Noemi Baratto stupita da Matteo Fioravanti: ”E’ scattata la scintilla”

Noemi Baratto è sempre più vicina a Matteo Fioravanti, infatti i due sono sempre più vicini. La ragazza, ha infatti rilasciato un’intervista per il Magazine di Uomini e Donne e ha dichiarato: “Sin dal primo momento che l’ho visto è scattata la scintilla. È bastato uno sguardo per far nascere in me un interesse particolare che oggi mi spinge a voler continuare questa conoscenza”.

LE DICHIARAZIONI DI NOMEI BARATTO SU MATTEO FIORAVANTI – Noemi Baratto non si nasconde e ha deciso di parlare di Matteo Fioravanti: “Dentro di me c’è un grande caos”, ha confessato. L’interesse per Matteo Fioravanti e molto forte e dopo ogni puntata e ogni esterna cresce sempre di più.

Noemi però ha anche confessato di avere paura per questa situazione, soprattutto che i sentimenti possano andare scemando: “Dentro di me c’è un grande caos: rabbia, paura, felicità. Sono contenta di aver incontrato una persona come lui e ripongo grandi speranze nel fatto che questa conoscenza possa andare avanti e trasformarsi in qualcosa di sempre più profondo”.

LE CONFESSIONI DI NOEMI BARATTO – Noemi Baratto e Matteo Fioravanti sembrano già molto complici. Dalle anticipazioni del programma, inoltre, sappiamo che la ragazza sarà la scelta di Matteo. Non sappiamo ancora quando precisamente vedremo la scelta, ma c’è da aspettarselo sicuramente nelle prossime settimane.

Intanto, Noemi nell’intervista per Uomini e Donne Magazine, ha fatto alcune importanti dichiarazioni su Matteo: “Non posso dire di provare amore nei suoi confronti, ma sicuramente sono molto trascinata e coinvolta. Lo penso di continuo e sono convinta che sia una persona per cui valga la pena di lottare”.