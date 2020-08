Uomini e Donne Over, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi in crisi? Ecco le dichiarazioni

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida potrebbero essere già in crisi, stando alle dichiarazioni fatte da entrambi nelle ultime ore. La coppia uscita da Uomini e Donne, trono over, ha superato molti alti e bassi in trasmissione. I due, infatti, hanno abbandonato il dating show di Maria De Filippi separati, trovandosi nuovamente fuori dagli studi.

Solo qualche settimana fa, Veronica ha pubblicato uno scatto molto romantico con Giovanni Longobardi, ufficializzando questa storia d’amore. Pare, però, che adesso la coppia stia passando un periodo di crisi, ma non sappiamo i motivi. Inizialmente, la dama del parterre femminile è stata fraintesa da alcuni fan per quanto riguarda un post pubblicato su Instagram.

IL POST CHE HA SCONVOLTO I FAN – I follower della Ursida sono rimasti spiazzati dopo che la donna ha condiviso su Instagram una foto con una descrizione contro la violenza sulle donne. Alcuni fan hanno subito pensato che Giovanni fosse stato violento nei suoi confronti e un utente le ha commentato lo scatto: “L’hai combinata grossa, l’hai tradito? Ingannato? Deluso?”.

Veronica Ursida, per non alimentare polemiche, ha condiviso delle Instagram stories per smentire queste accuse e dichiarare di aver solo condiviso un post contro la violenza sulle donne e non di averla subita da qualcuno. “Giovanni non mi ha mai sfiorata con un dito!” ha detto la Ursida invitando i suoi fan a non fraintendere la situazione.

CRISI TRA GIOVANNI E VERONICA? – Tuttavia, nonostante il fraintendimento iniziale, il dubbio sulla crisi tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi resta. La donna si trova in Sardegna con il figlio per passare le vacanze estive, Giovanni non è con loro poiché non lo ha ancora conosciuto. Entrambi hanno risposto ad alcune domande. Alla domanda “Sei serena?”, la Ursida ha risposto: “Potrei essere più serena. Lo sono stata un po’ di più. Però siamo donne, siamo forti. Ce la facciamo sempre”.

Anche Giovanni ha svelato di non essere molto felice e ha deciso di condividere uno scatto con il suo cane e questa didascalia: “Tu mi ami senza mai pretendere nulla, ma soprattutto non mi deluderà mai tanto meno mi tradirà”. Aria di crisi tra la coppia? Sta di fatto che i due dovranno vedersi una volta finita la vacanza in Sardegna.