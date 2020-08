TMW – Il Napoli ha proposto all’Udinese lo scambio di prestiti Petagna-Lasagna

Lo scorso gennaio rimasero tutti abbastanza sorpresi quando il Napoli chiuse il colpo Petagna con la Spal: un affare da circa 20 milioni di euro per l’attaccante ex Milan che sarebbe poi arrivato in estate. Attualmente, non sappiamo se effettivamente Petagna riuscirà mai a vestire la maglia azzurra.

L’acquisto di Giuntoli potrebbe rivelarsi comunque un’importante pedina di scambio anche se lo stesso DS del Napoli a gennaio rassicurò il presidente De Laurentiis e incentivò l’acquisto del classe 1995 assicurando che sarebbe potuto diventare un attaccante da doppia cifra.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Giuntoli starebbe invece provando a piazzare il nuovo attaccante altrove e sarebbero già stati intrapresi dei contatti con la dirigenza dell’Udinese per provare a prendere Kevin Lasagna.

Il 27enne è stato già alle dipendenze di Giuntoli ai tempi del Carpi e i due si ritroverebbero volentieri, ma per il momento c’è il muro dell’Udinese che ha rifiutato la prima proposta azzurra: uno scambio secco di prestiti.

I bianconeri friulani non sono interessati a intavolare una trattativa del genere e preferiscono invece cedere il proprio attaccante solo a titolo definitivo e in cambio di una congrua quantità di denaro. Il Napoli si era già interessato qualche mese fa a Lasagna, ma di certo adesso la propriotà sarà l’uscita di Petagna, per poi sostituire la partenza di Milik.