Uomini e Donne, Roberta Di Padua fa una gaffe con l’ex fidanzato: “Ecco perché tutti mi lasciano”

Roberta Di Padua, storica dama del trono over di Uomini e Donne, è tornata a parlare sui social raccontando un divertente aneddoto che l’ha resa protagonista. Nello specifico, la donna ha incontrato un suo ex fidanzato e, senza volerlo chiaramente, ha fatto una gaffe. Vediamo cosa è successo.

GAFFE CON L’EX – Da quando Uomini e Donne è andato in vacanza, i volti più noti del programma continuano ad aggiornare i follower sui social. È proprio il caso di Roberta Di Padua, la quale ha raccontato un simpatico avvenimento e dato consigli a tutte le donne in questione.

La dama del trono over è in vacanza con una sua amica ma durante il suo soggiorno ha incontrato per caso un ex fidanzato. La Di Padua ha spiegato di essere uscita per andare al supermercato e ha fatto questo casuale incontro. Tuttavia, assieme all’ex fidanzato c’era la sua nuova compagna.

Nulla di strano, se non fosse che la dama ha notato l’incredibile bellezza della donna. Infatti, la nuova compagna era in perfetta forma e indossava dei tacchi, un paio di jeans attillati e una camicetta. D’altro canto, Roberta era molto trascurata e questo l’ha messa a disagio.

La donna, infatti, ne ha approfittato per consigliare a tutte le donne di non trascurare il loro corpo e la loro mente. Ha comunque sottolineato che ognuno è libero di vestirsi e presentarsi come vuole ma è giusto ritagliarsi del tempo per sé stesse. La Di Padua ha concluso facendo una battuta a riguardo: “Ho capito perché mi mollano tutti!”.