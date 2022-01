Uomini e Donne, Samantha Curcio operata al seno: “Avevo dei problemi”

Samantha Curcio l’abbiamo conosciuta durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, quando si presentò come tronista. I suoi fan si sono spaventati molto in queste ore poiché hanno notato l’assenza della donna sui social. Tornata online, l’ex tronista ha spiegato i motivi di tale assenza, vediamo.

Ricoverata in ospedale

Qualche giorno fa, la donna si era mostrata sui social in ospedale e con un camice senza specificare però di cosa si trattasse. Tuttavia, al suo fianco c’era un chirurgo plastico pertanto in molti hanno pensato che si trattasse di un intervento di chirurgia plastica con lo scopo di piacersi di più e accettarsi.

Nonostante la foto equivocabile, Samantha è poi tornata sui social per spiegare il motivo di tale scelta e i fan si sono dovuti ricredere. La donna, infatti, è stata sì operata al seno, ma non per vanità. Aveva già spiegato che l’intervento sarebbe stato delicato ma qualcuno ha decisamente frainteso la situazione.

“Avevo una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti nati proprio per sistemare la malformazione. Questo è stato il quinto (e spero ultimo) intervento” ha spiegato sui social la Curcio per fare chiarezza. Insomma, operazioni di certo non leggere.

Inoltre, l’ex tronista ha spiegato che nei prossimi giorni farà una diretta con il medico che l’ha operata per parlare di questo argomento. “Mi sto riprendendo, piano piano, grazie” ha poi concluso la donna rispondendo ad alcuni commenti dei follower.