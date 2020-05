Uomini e Donne, Sammy Hassan ha un’ammiratrice segreta?

Sammy Hassan, corteggiatore dell’attuale tronista Giovanna Abate, sembra proprio avere un’ammiratrice segreta. Ma di chi si potrebbe trattare? A comunicarlo è stato proprio lui ai suoi followers su Instagram, scopriamo insieme cos’è successo.

SAMMY E GIOVANNA: E’ FINITA? – Sammy e Giovanna non stanno andando molto d’accordo ultimamente, anzi. Da quando lui ha dichiarato di non averla pensato molto spesso in quarantena, lei le ha detto che non si fida più di lui. L’ultima videochiamata, infatti non è finita proprio nel migliore dei modi, anzi Giovanna ha staccato definitivamente.

SAMMY HASSAN HA UN’AMMIRATRICE SEGRETA? – E’ stato proprio lui a fare una serie di storie su Instagram nelle quali spiegava cosa stesse accadendo. “Improvvisamente alle ore sei e trenta del pomeriggio mi citofonano a casa e mi dicono c’è una consegna per te. Io penso che sia sempre e solo il mio amico che mi prende in giro, invece guardate…”

SAMMY HASSAN MOSTRA LA SORPRESA DELLA PRESUNTA AMMIRATRICE – Il ragazzo ha poi mostrato il contenuto della sorpresa della presunta ammiratrice. All’interno della scatola c’erano una piadina, un chupa chups,un gelato e una bottiglia di vino. “Io non ho parole, non sono abituato a questo tipo di attenzioni”, ha dichiarato infine il ragazzo sempre più stupito.

CHI SARA’ LA PRESUNTA AMMIRATRICE?- In molti hanno pensato potesse essere la stessa Giovanna, ma è difficile pensarlo in quanto i due l’ultima volta che si sono visti via webcam si sono salutati decisamente male. Alcuni invece hanno pensato potesse essere un semplice scherzo, ma se fosse vero?

IL CONTENUTO DEL BIGLIETTO – Sammy, dopo aver mostrato cosa conteneva la scatola della sorpresa della presunta corteggiatrice, ha letto il contenuto del biglietto che era vicino. “C’era una volta un bambino che tutto quello che mangiava lo metteva in un panino. Ora quel bambino è cresciuto e per la sua voce è conosciuto. Se prova di coraggio dimostrerai fidati che non te ne pentirai!”. Ha poi concluso il tutto dicendo: “Qua questo anonimo o questa anonima deve uscire allo scoperto! Vogliamo che esca allo scoperto?”. Chi sarà?