Uomini e Donne: Alessia Messina pubblica uno scatto hot sui social

Un’ex partecipante di Uomini e Donne, ha pubblicato uno scatto hot sui social lasciando tutti i suoi followers, e non solo, senza parole. Lei è Alessia Messina, una vecchia corteggiatrice, la ricordate?

ALESSIA MESSINA: IL PERCORSO A UOMINI E DONNE – Alessia ha partecipato anni fa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. Quest’ultimo dopo molta indecisione scelse proprio la ragazza e la loro storia durò un bel po. Oggi però sfortunatamente i due non stanno più insieme.

ALESSIA MESSINA: LO SCATTO BOLLENTE – Alessia Messina conta, oggi, molti followers sul suo profilo Instagram. Si diverte a dilettare i suoi fan con foto che mostrano tutta la sua bellezza. Tra le ultime spicca quella nella quale si mostra completamente senza veli, lasciando letteralmente senza parole tutti i suoi fan. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI CUI PARLIAMO.

ALESSIA MESSINA: IL SUO PERCORSO A TEMPTATION ISLAND –La ragazza ha partecipato anche a Temptation Island insieme al suo fidanzato Amedeo. Nonostante il percorso sia stato pieno di insidie, in due riuscirono ad uscire vittoriosi anche da quell’esperienza. La loro storia, infatti, durò ancora un po’.

ALESSIA MESSINA: ALTRI POSSIBILI AMORI – Si è poi vociferato di una presunta storia con Luigi Mastroianni, altro protagonista di Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista. Nessuno dei due però aveva nè confermato nè negato questa presunta relazione e in ogni caso se mai ci fosse stata sembra essersi conclusa piuttosto brevemente.

ALESSIA MESSINA OGGI – La ragazza non è più stata vista in tv, ma ricordiamo che era arrivata alle finali di Miss Velina 2012. Attualmente lavora in un call center, ma l’altro numero di seguaci potrebbero farla diventare una vera e proprio influencer sui social, e perchè no, potremmo rivederla presto sullo schermo della tv. E a voi piacerebbe rivederla in televisione?