Uomini e Donne, storia al capolinea per Angela Nasti: “Non fa più parte della mia vita”

È giunta al capolinea la love-story di un noto ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Angela Nasti, dal 2019 al fianco di Kevin Bonifazi, calciatore attualmente in forza al Bologna. Ad annunciare la fine della loro storia è stata la stessa influencer attraverso le IG Stories.

“Non fa più parte della mia vita” – Da tempo si vociferava che tra Kevin ed Angela fosse accaduto qualcosa. La loro storia, nata nel 2019, aveva attraversato un periodo di crisi nel 2020. Nel gennaio del 2021, però, sembrava fosse tornato il sereno nella coppia.

Sempre molto attiva sui social, la Nasti ieri ha dato l’opportunità ai suoi follower di porle qualche domanda. Tra le tante curiosità, una fan ha chiesto alla ragazza: “Ma ti sei lasciata?”.

Davanti a questa domanda, Angela ha deciso di essere sincera con i suoi follower: “Sapete che non amo esporre i dettagli della mia vita privata però credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata. Non entro nei dettagli, ma ho ritenuto importante dirvelo perché mi arrivano tantissimi messaggi inerenti a quella persona. E quindi colgo l’occasione per chiedervi di non informarmi più sulla sua vita poiché non fa più parte della mia”.

Nel rispondere alla domanda della fan, Angela Nasti non ha menzionato il nome dell’oramai ex fidanzato. Questo dettaglio ha subito fatto ipotizzare che tra i due non sia finita bene.