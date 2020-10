Uomini e Donne: Valentina Autiero divisa tra due uomini

Una dei personaggi storici del Trono Over di Uomini e Donne si è raccontata in un’intervista al magazine ufficiale del programma. Sebbene pare che Valentina Autiero sia rimasta stregata da uno de Cavalieri, si è lasciata andare ad una rivelazione che riguarda uno dei ragazzi del Trono Classico.

COSA SUCCEDE CON GERMANO? – Ad aver colpito la Dama è Germano, uno dei nuovi volti del parterre. Proprio con il Cavaliere, la donna ha deciso di intraprendere una nuova conoscenza. Come sta andando? La Autiero ha deciso di raccontarlo a Uomini e Donne Magazine.

“Siamo in una fase di conoscenza: ci sono degli aspetti di Germano che mi piacciono molto e altri che sto osservando. Di lui mi ha colpito subito il viso, lo sguardo e anche il suo atteggiamento silenzioso e riflessivo, nonostante vorrei che si lasciasse andare di più. Un uomo così pacato è difficile che possa starmi accanto, serve una via di mezzo”, ha così rivelato alla rivista. L’uomo, però, a detta di Valentina, in studio farebbe fatica a tirare fuori il suo vero carattere.

La donna ha poi proseguito, ammettendo di trovarsi bene con il nuovo arrivato. Infatti, ha rivelato di provare una forte attrazione verso di lui, fidandosi a pelle. Nonostante pensi che da parte sua vi sia voglia di conoscerla e non di visibilità, c’è comunque un però: “Nonostante questo, sono frenata dal mio stato emotivo e lui, non lasciandosi andare, non mi aiuta completamente a superarlo.Ho paura di prendere una batosta“.

COSA PENSA DI NICOLA? – Valentina ha voluto parlare anche di uno dei personagg più chiacchierati del Trono Over: Nicola Vivarelli. Dal suo arrivo in studio, sono stati molti ad affermare che dietro ci sia solo il desiderio di visibilità e non un reale interesse nel trovare l’amore. La Autiero sembra pensarla allo stesso modo dopo il comportamento assunto dal giovane. Infatti, la Dama ha fatto notare che il ragazzo non le ha chiesto il numero, nonostante quello che si erano detti durante il ballo.

“Lo vedo che mi guarda e mi sorride: penso che voglia giocare. È sempre lento nelle cose che fa e appena percepisce di stare spalle al muro fa cento passi indietro. Verso Nicola avevo una curiosità estetica, ma a oggi mi è calato qualsiasi interesse. È un capitolo chiuso”, ha spiegato la donna.

INTERESSE NEL TRONO CLASSICO – Germano non sembra sia l’unico ad aver attirato l’interesse della storica Dama. Infatti, Valentina ha ammesso di trovare mentalmente intrigante il tronista Gianluca, diverso, a detta della donna, dagli altri coetanei.