Vaccini, De Luca: “Campania come la Svizzera, che qualità! Napoli Covid free entro luglio”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale emergenza Covid. Tra i vari punti, il governatore ha fatto anche un annuncio alla popolazione.

“Procederemo ad immunizzare tutti i territori che accolgono turismo in priorità assoluta. Costiera Sorrentina, costiera Amalfitana, Cilento, zona Flegrea, Domizia. Entro luglio immunizzeremo la città di Napoli. Mentre vi sto parlando abbiamo 194 vaccini in meno rispetto a quanti ne dovremmo avere“

“Sono molto soddisfatto, abbiamo superato le 2 milioni di somministrazioni e 600mila cittadini completamente vaccinati. Ieri abbiamo sfiorato le 50mila vaccinazioni in una giornata”.

La Campania, quindi, e le sue città turistiche si avviano a diventare Covid free per consentire una stagione estiva di ripresa del turismo.

De Luca ha infine concluso: “Sembra di essere in Svizzera o in Svezia per la qualità del servizio. Ci sono ritardi ma sono minimi, in mezz’ora venti minuti si fa il vaccino. Abbiamo una qualità altissima del servizio sanitario campano altrimenti avremmo le terapie intensive piene“.