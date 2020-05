Vaccino contro il Coronavirus, gli aggiornamenti del dottore Ascierto

Recentemente, il dottor Paolo Ascierto è tornato a fare delle dichiarazioni sul vaccino contro il Coronavirus. Teneva a fornire importanti aggiornamenti al popolo italiano.

LA DICHIARAZIONE – «Tra ottobre e novembre pensiamo di iniziare qui a Napoli la sperimentazione sull’uomo per il vaccino anti COVID-19. Al momento i dati sembrano promettenti e indicano una produzione di anticorpi molto importante. Come sempre procediamo con cauto ottimismo […]». Questo dichiara il famoso oncologo campano, anche Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Giovanni Pascale.

Dopo il terribile evento che ha colpito il mondo intero, molti si sono dedicati alla ricerca di una cura definitiva. Una soluzione per tornare a vivere normalmente. Le analisi e le varie sperimentazioni condotte da numerose aziende sanitarie mondiali, hanno fornito una quantità notevole di dati. Dati utilissimi appunto per la creazione di un vaccino contro il Coronavirus. Tra questi eroici team di medici, figura quello napoletano del dottore Ascierto.

Mesi e mesi di studi e confronti, di “corsa alla cura”. Ma alla fine è proprio il team campano ad essere più vicino che mai alla risposta che tutti stavano cercando.

PRECAUZIONI ANCORA NECESSARIE – Tuttavia è bene precisare che nonostante le speranze di sconfiggere definitivamente il virus siano alte, le precauzioni non sono mai troppe. Meglio prevenire che guarire, l’attenzione non va assolutamente abbassata, anzi più che mai dobbiamo essere vigili e responsabili. Un pensiero sostenuto al 100% dall’oncologo di Napoli. «[…] nel frattempo non abbassiamo la guardia e rispettiamo le precauzioni preventive».