Continua il mistero che si cela dietro la figura dell’Alchimista a Uomini e Donne. Dietro il misterioso ragazzo che corteggia Giovanna bendato sono state fatte differenti teorie. Oggi, però veryinutilpeople.it ha fatto notare dei dettagli interessanti che hanno spinto a pensare addirittura ad un cambio di identità.

UOMINI E DONNE: ALCUNE TEORIE SULL’ALCHIMISTA – Alcuni avevano pensato si trattasse di Davide Basolo, ex fidanzato di Giovanna e ex corteggiatore di Ludovica Valli, altri ancora avevano ipotizzato potesse essere Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella.

UOMINI E DONNE: L’ALCHIMISTA è STATO SOSTITUITO CON UN’ALTRA PERSONA? TUTTE LE PROVE – Alcuni, nelle ultime ore, hanno pensato che l’Alchimista potrebbe essere stato sostituito con un’altra persona. A testimoniarlo, stando a veryinutilpeople.it, ci sarebbero delle prove fisiche

Nell’esterna andata in onda l’8 Maggio il ragazzo ha aveva mostrato i polsi e sembrava non aver tatuaggi. Invece nella puntata andata in onda, nonostante i guanti, sui polsi sembrava avere dei tatuaggi.

Inoltre, dietro il collo dell’Alchimista, sembrerebbero esserci inizialmente dei tatuaggi,i quali sono poi scomparsi subito dopo in puntata. Insomma questo potrebbe essere sicuramente effetto del trucco, ma se non fosse così?

Alcuni hanno addirittura notato che alcune parti del corpo, come ad esempio le orecchie o l’attaccatura dei capelli o ancora la barba siano diversi. E voi cosa ne pensate? Intanto vi lasciamo il link per vedere tutte le prove, per vedere le foto clicca qui.