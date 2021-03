Valter de Maggio: “Il Napoli vuole un parametro zero per giugno, vi dico chi è”

Non solo indiscrezioni sul prossimo allenatore: il Napoli guarda anche al mercato dei parametri zero. Dopo le incessanti voci sul prossimo allenatore del Napoli, ancora non si è fatta luca sulla vicenda: né sulla permanenza di Gennaro Gattuso né sul nome del suo possibile successore.

Per quanto riguarda il mercato, invece, le maggiori voci si concentrano sulle cessioni e sui possibili partenti. Dopo gli addii molto probabili di Hysaj e Maksimovic, altri calciatori potrebbero abbandonare la rosa azzurra come Fabián Ruiz e, solo in caso di un’offerta irrinunciabile, anche Kalidou Koulibaly.

Tra i nuovi innesti, invece, un nome dell’ultim’ora è stato fatto proprio oggi nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli dal Direttore dell’emittente Valter De Maggio.

Si tratta di un nome che già era stato accostato al Napoli in passato quando ancora non giocava in Italia: stiamo parlando di N’Koulou difensore del Torino.

Ecco quanto riportato da Valter De Maggio: “Mi arrivano dei rumors a proposito di difensori. Il Napoli vorrebbe prendere N’Koulou del Torino che si libera a parametro zero e non rinnova coi granata”. Il camerunense ha ormai 31 anni e con la maglia del Torino ha già accumulato 11 presenze con una rete in questa stagione. Dopo le esperienze con la maglia dei granata, con Lione e il Marsiglia, potrebbe quindi vestire la maglia del Napoli per la prossima stagione.