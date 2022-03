Veicolo per trasporto disabili: cos’è e tutto quello che c’è da sapere sul suo acquisto

Tutte le attività che si svolgono nel quotidiano, dall’andare a lavoro o a scuola, dalla spesa al fare shopping, comportano necessariamente l’uso dell’automobile. In alcune famiglie capita di avere una persona affetta da disabilità motoria e in questi casi è necessario dotarsi di un veicolo per trasporto disabili che possa adeguatamente sopperire a queste necessità.

I progressi della tecnologia e la produzione efficiente e costante delle aziende che si occupano di questo settore, hanno contribuito a trasformare in positivo il trasporto per i disabili, andando a proporre una serie di veicoli non solo di alta qualità, ma anche esteticamente eleganti e facili da usare.

E’ quindi consigliabile raccogliere tutte le informazioni possibili circa l’acquisto di soluzioni di trasporto che possano garantire sicurezza e comfort, sia alla persona affetta da disabilità ma anche ai passeggeri che viaggiano con lui.

Tipologie di veicoli per trasporto disabili

Le vetture che sono state progettate e, talvolta, modificate, per predisporre l’accesso comodo e pratico alle persone su sedia a rotelle, sono di diverso genere.

I fornitori di queste specifiche auto offrono sia modelli standard, adattati per l’uso da parte di conducenti diversamente abili e sia una vasta scelta tra autobus e minibus per trasporto disabili .

Queste aziende, inoltre, sono particolarmente specializzate nell’allestimento e nella riconversione di veicoli già in possesso degli acquirenti, ma che necessitano delle dovute modifiche per rendere più accessibile e pratico il trasporto di persone disabili.

Innovazione e praticità

In tempi passati, il trasporto per disabili era considerato un vero e proprio problema perché i veicoli in commercio erano tutti ingombranti, scomodi e poco funzionali; a peggiorare le cose era il prezzo, davvero molto elevato per una vettura di questa categoria.

Oggi, queste aziende altamente specializzate, hanno dato la possibilità di mettere in commercio una nuova gamma di veicoli per il trasporto dei disabili, a prezzi più ragionevoli e competitivi e con funzioni molto più innovative e pratiche.

E’ possibile, infatti, scegliere tra una vasta gamma di prodotti, autobus e minibus, che non differiscono molto da un veicolo standard e che offrono dei facili accessi per le carrozzine, lasciando lo spazio per le gambe e la testa.

Veicoli usati per trasporto disabili

Presso queste strutture è possibile anche optare per veicoli già usati, riducendo molto l’impatto economico che queste famiglie devono affrontare. Il vantaggio di optare per questa scelta comprende anche la garanzia, da parte dell’ azienda specializzata, di pulire e controllare il veicolo usato che hanno acquisito e fare in modo che rispetti gli standard di qualità e sicurezza. Grazie, infatti, al lavoro serio e professionale di tecnici specializzati, ci sarà non solo un’attenta revisione del motore e della meccanica del veicolo, ma anche un servizio di riparazione e riconversione di autobus e minibus, così come di veicoli speciali come ambulanze.

Un servizio completo che, grazie all’innovazione tecnologica in ambito di motori e carrozzerie, ha dato la possibilità alle persone disabili di ottenere la sicurezza, il comfort e la funzionalità che meritano.