Verona – Napoli, la probabile formazione azzurra: torna Manolas, scalpita Ghoulam

Domani alle 19:30 in quel di Verona andrà in scena il match Hellas – Napoli. Reduci dall’importante vittoria in Coppa Italia, la squadra di Gennaro Gattuso vuole riprendere al meglio la Serie A. Per tale motivo il tecnico calabrese sta approfonditamente studiando l’11 titolare da schierare contro i veronesi.

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno tra le fila del Napoli dovrebbero registrarsi abbastanza novità. Innanzitutto vi sarà il ritorno di David Ospina tra i pali, il quale aveva dovuto saltare la finale di Coppa contro la Juve poiché espulso.

Davanti al colombiano si rivedrà Kostas Manolas. Il greco, smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto ai box, è pronto per sostituire Maksimovic e fare da spalla a Kalidou Koulibaly.

Molti i dubbi riguardanti il ruolo di terzino. A contendersi due maglie da titolare vi sono Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui. Allo stesso tempo però non si escludono sorprese. Dopo un periodo di inattività di circa 7 mesi, Faouzi Ghoulam scalpita per rivedere il campo da gioco. Probabile uno spezzone di partita per lui.

A centrocampo potrebbero riposare Diego Demme e Piotr Zielinski. A sostituirli dovrebbero esserci Allan ed Elmas. A completare il reparto centrale vi sarà con ogni probabilità lo spagnolo Fabian Ruiz.

Parecchi dubbi anche in attacco dove l’unico certo del posto è il capitano azzurro Lorenzo Insigne. Al centro del reparto offensivo potrebbe esserci Milik. A Dries Mertens sarà concesso un turno di riposo anche per recuperare dal piccolo fastidio accusato alla gamba. Sulla fascia destra del Napoli è previsto il solito ballottaggio Politano – Callejon, con il primo favorito.