Veronica Burchielli, il ritorno dopo un anno di silenzio sui social: “La mia vita è cambiata in meglio sotto ogni aspetto”

Un paio di anni fa Veronica Burchielli ha preso parte a Uomini e Donne, appassionando il pubblico con il suo percorso. Molto seguita anche lontano dallo studio del dating-show, la ragazza nell’ultimo anno si è assentata sui social senza dare alcuna spiegazione. Nelle ultime ore, spiazzando i suoi follower, Veronica ha rotto il silenzio.

“La mia vita è cambiata in meglio sotto ogni aspetto” – Inizialmente, la Burchielli ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice di Alessandro Zarino. Scelta dal tronista, la ragazza ha deciso di non uscire con lui dal programma, ammettendo di non provare i suoi stessi sentimenti.

Dopo poco, alla ragazza è stato offerto di salire sul trono. Una volta diventata tronista, Alessandro è tornato in studio per corteggiarla. Lasciando senza parole il pubblico e i presenti in studio, Veronica ha deciso di uscire dal programma al fianco di Zarino. La loro love-story, però, si è conclusa dopo un paio di mesi.

Da un anno la ragazza ha deciso di prendersi una pausa dai social, senza però spiegare nulla ai suoi fan. Secondo quanto scoperto da Veryinutilpeople a luglio, a spingere la Burchielli ad allontanarsi dal web sarebbero stati dei commenti offensivi di alcuni haters. Nelle ultime ore, però, ad intervenire è stata la stessa Veronica che ha così ammesso:

“La mia vita è cambiata in meglio sotto ogni aspetto. Il fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne abbiamo bisogno. Ho perso quasi 20 kg”.

A chi le ha chiesto se fosse vero quanto rivelato dalla nota pagina di gossip, l’ex tronista ha così smentito:

“No, assolutamente non intendevo quello. Ho raccontato una mia soddisfazione, nessuno deve vergognarsi del proprio corpo. Volevo mandarvi un altro messaggio. Ho specificato che il dimagrimento è stata una conseguenza dell’essermi presa del tempo per me. Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso di sé e di volersi prendere cura dei nostri pensieri ed emozioni. Se vi accorgete di vivere una giornata no, decidete di fare qualcosa di diverso del solito. Qualcosa che possa smuovere la parte migliore di voi. Per me essere in gran forma significa essere appagare con se stesse, felici e io lo sono tanto”.