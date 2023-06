Quella tra Fedez e Luis Sal era un’amicizia che andava avanti da tanti anni. Un rapporto molto forte che li ha resi complici anche durante il fortunatissimo podcast Muschio Selvaggio. Nelle ultime puntate però Luis non è stato presente e questo ha inevitabilmente scatenato moltissime domande da parte dei fan.

Che cosa sarà successo tra Fedez e Luis? Inizialmente non vi è stata alcuna condivisione rispetto ad un possibile litigio in atto, ma come succede principalmente con le persone cosi note come loro due, il racconto di come stanno le cose, diventa inevitabile.

I motivi della rottura tra Fedez e Luis

A quanto pare Luis ha deciso di abbandonare Muschio Selvaggio a causa del carattere di Fedez. Lo youtuber ha dichiarato durante uno sfogo social, di sentirsi troppo spesso oppresso dal rapper. Ad ogni modo, dopo le varie esternazioni di Luis sui social, Fedez ha rotto il silenzio, parlando apertamente con tutti i fan tramite il suo profilo: “Avrei volentieri evitato questo teatrino inutile, ma sono costretto a farlo. Capisco che non è semplice starmi dietro, ma io e Luis avevamo una società e non si abbandona un progetto cosi da un momento all’altro”.

Come sempre Fedez non si è tirato indietro nel mostrarsi diretto e aperto a qualsiasi tipo di commento, anche perché considerando la sua esposizione pubblica, a commenti e critiche ci è ormai abituato da anni. Il rapper ha raccontato di esser rimasto deluso di come Luis ha lasciato tutto da un momento all’altro, dimenticandosi di pagare i dipendenti e soprattutto chiedendogli molti soldi, tra le parole di Fedez: “Luis deve capire che io non sono il suo bancomat“.

Tra le varie critiche rivolte alla famiglia da parte di Luis, non sono mancate accuse anche alla mamma di Fedez, manager ormai da anni del figlio. La signora ha condiviso un post su Instagram commentando l’accaduto: “Aveva ragione mia mamma”. Quest’affermazione nasce da un’aneddoto presente nella seconda stagione della serie “The Ferragnez”, dove la nonna di Fedez aveva previsto che un amico del nipote gli avrebbe arrecato una forte delusione. Sarà stata una previsione o pura casualità?