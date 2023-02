Vlahovic al Napoli? Scenario possibile solo se parte Osimhen

Victor Osimhen sta infiammando la piazza partenopea con la sua freddezza sotto porta. Quest’anno guida la classifica marcatori di Serie A con 19 reti, un bottino niente male. Il nigeriano però non è detto che resti al Napoli la prossima stagione, ci sono diversi rumors di mercato e se arrivasse l’offerta giusta ADL lo venderebbe. Il patron azzurro chiede per il suo centravanti circa 150 milioni di euro.

Di un possibile sostituto e di una possibile partenza ne ha parlato anche Luca Calamai con l’editoriale per TMW. Ecco cosa ha scritto: “Nessuno può sapere quale sarà il futuro di Victor Osimhen. Ma una cosa è certa: chi vorrà portarlo via dal Napoli dovrà presentarsi con un assegno da 150 milioni. Roba da grandi ricchi. Che non esistono in Italia ma che ci sono nel mondo.

Osimhen è un fenomeno. E ha caratteristiche atletiche e tecniche che lo rendono adatto a qualsiasi campionato, Premier compresa. Dove di ricchi veri c’è ne sono diversi. Immagino che un direttore fenomeno come Giuntoli abbia già in mente le possibili alternative a questo fuoriclasse. Anticipare i tempi è una delle sue qualità migliori.

Negli ultimi anni il Napoli di Laurentiis ha avuto il merito di individuare grandi centravanti, di sfruttarli per un periodo, di venderli a peso d’oro e di sostituirli con bomber altrettanto bravi. E’ partito da Cavani, è andato avanti con Higuain, ha inventato Mertens superbomber ed infine ha pescato Osimhen. Chi potrebbe essere l’erede di Victor? Un nome in testa ce l’avrei. Non è una notizia ma un pensiero.

Mi riferisco a un centravanti che piace a Spalletti e che non avrebbe problemi di inserimento nei meccanismi del Napoli e nel calcio italiano. Mi riferisco a Dusan Vlahovic che potrebbe diventare un lusso per una Juventus fuori dalla Champions. Vedremo, Giuntoli non ha bisogno di consigli.”