Vlahovic chiude Kean? La possibile partenza in estate

Moise Kean potrebbe esser chiuso dall’arrivo di Dusan Vlahovic in bianconero. Il giovane italiano potrebbe partire in estate

La partita contro il Verona ha mostrato una Juventus in grande spolvero, trascinata dai nuovi acquisti che sin da subito incidono. Denis Zakaria e Dusan Vlahovic segnano e convincono, sulle ali dell’entusiasmo però si ci è dimenticati di Moise Kean.

Il calciatore originario di Vercelli è entrato e con un minutaggio scarso, visto anche che si ritrova ormai chiuso da Dusan Vlahovic. Non ha entusiasmato – in una serata splendida per il popolo bianconero – e le prime voci iniziano a farsi avanti. In estate il giocatore italiano potrebbe partire, con il Paris Saint Germain in prima linea per riprenderlo.

Un cambio di ruolo o la partenza nel mercato estivo

Moise Kean non ha inciso particolarmente, con un rendimento quasi totalmente incostante. Il calciatore fatica ad entrare negli schemi di Massimiliano Allegri – al contrario del primo exploit con la Juventus in cui fece faville – e si vocifera già un ritorno in Francia per lui. Il Paris Saint Germain farebbe carte false pur di riaverlo in Ligue 1.

Un’altra possibilità però potrebbe essere un cambio di ruolo, che cambio tanto non è. Moise nasce come esterno e visto il nuovo tridente collaudato dal tecnico bianconero nella giornata di ieri, potrebbe esser riadattato nel suo ruolo naturale. È vero anche che il giocatore ha forti lacune sul crossare e sugli stop, ma nulla che non si possa migliorare. È ancora giovane e con larghi margini di crescita.