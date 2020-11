Yari Gerussi, personaggio televisivo e imprenditore bresciano ci racconta di lui

Il giovane imprenditore ha preso parte a diversi programmi televisivi, gli attenti fruitori della televisione se lo ricorderanno perché ha preso parte al noto e seguito programma “Riccanza”, a cui ha partecipato con i suoi cani. Vanta presenza, inoltre, al programma mattutino targato Canale 5 “Mattino Cinque” condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Gli abbiamo chiesto di raccontarsi e di parlarci di lui, di come è iniziato tutto da una vita semplice ed umile a diventare un personaggio televisivo e un imprenditore di successo.

“Sono Yari Gerussi. Nella vita faccio il “venditore”. Il lavoro più bello del mondo. Mi presento professionalmente: non sono solo un personaggio televisivo, anzi, sono titolare ed amministratore unico di diverse società nazionali nel mondo dei servizi, che sono nate con un progetto ben chiaro e definito: offrire al nostro cliente ciò di cui ha realmente bisogno.

Nella vita ho saputo visualizzare i miei sogni e realizzarli giorno dopo giorno con amore, dedizione, sacrificio e lungimiranza. Ma partiamo dall’inizio! Nasco ad Udine nel 1988. In una famiglia di umili imprenditori che mi hanno trasmesso i valori cardine della vita: l’amore per la famiglia, per gli animali, la passione per i motori e soprattutto mi è stato trasmesso un amore per il lavoro, un amore correlato dalla responsabilità professionale e dalla sfida di emergere sempre e comunque.

La mia prima esperienza di vendita risale a quando avevo 8 anni… ebbene sì. Cosa vendevo? Forse riderete ma passavo i miei pomeriggi estivi a vendere quintali di pomodori sulla strada statale che costeggiava l’azienda agricola di famiglia.

Per certo, anche se non ricordo esattamente tutto, posso dire che qui è nato il mio amore per il confronto personale, per la sfida della vendita e l’inizio di una scalata verso l’ambizioso obiettivo di ottenere un “SÌ” da ogni cliente.

Vado al sodo. L’anno 2005 è stato il più tragico della mia esistenza. L’azienda di famiglia va a rotoli sfaldando con se non solo i conti economici, ma anche quelli morali; viene a mancare la mia nonna Elda, che era un pilastro della mia infanzia e perdo un anno scolastico. È proprio qui, in questo periodo difficile della mia adolescenza che, ancora minorenne, mi allontano da casa e comincio a lavorare. Svolgo ogni compito che possa portarmi a racimolare qualche euro.

L’anno 2005 per me è stato l’anno che ha deciso il mio destino. In questo anno sono stato forgiato dalla vita dove, pur di mantenermi, ho fatto il selciatore apprendista, il cameriere ed ho ripreso il mercato delle vendite comprando e vendendo motorini. Come ho fatto il salto di qualità? Beh devo dire che la necessità di emergere dal nulla sprona quelle infinite potenzialità che non si conoscono, nemmeno di se stessi. Ipocrita sarei poi a dire che la fortuna non c’entra, beh… un pizzico di quella ci vuole ed anche tu l’hai avuta oggi se riuscirai a capire ciò che ti voglio trasmettere.

Penserete che certamente non sarà stato tutto così facile come sembra! Ho affrontato e affronto costantemente “killer di carriera”; sono più e più volte arrivato quasi all’esasperazione fisica e psichica ma, grazie anche alla mia fidanzata, ho resistito perché il sogno era più grande, il sogno di emergere, il sogno di non guardare con paura l’avvenire. Dal 2005 ad oggi ho collezionato molte soddisfazioni, come pluri-premiazioni europee come miglior dirigente; ho aiutato persone, colleghi, creando figure professionali sulle quali nessuno avrebbe scommesso.

I SOCIAL MEDIA E IL SUCCESSO SU INSTAGRAM:

Yari ha avuto moltissima rilevanza sul suo profilo Instagram dopo i diversi programmi televisivi ma non solo, con la sua personalità e con il suo life-style porta tantissimi giovani ogni giorno ad affacciarsi sul suo mondo e per questo viene seguito ogni giorno cosi da creare scalpore e curiosità tramite il suo carattere prorompente.

Seguitissimo e amatissimo su Instagram (85k followers) è ormai una figura di riferimento per i giovani con la mentalità da milionari. Puoi seguire Yari nel suo canale ufficiale instagram: https://www.instagram.com/1bd_ yg/ e sul suo canale ufficiale facebook: https://www.facebook.com/ yarigerussiofficial.