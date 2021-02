Younes show contro il Bayern, l’allenatore Hutter: “Mai allenato un calciatore con questa qualità”

Solo 27 presenze e quattro gol in due anni con la maglia del Napoli. È stato questo lo score personale di Amin Younes in Campania, con l’attaccante che non ha mai lasciato il segno. La sua avventura in Germania, all’Eintracht Francoforte, sta invece procedendo a gonfie vele.

Durante l’ultima partita vinta contro il Bayern Monaco, l’ex Napoli è stato il miglior in campo, con il suo allenatore, Hutter, che ha esaltato il calciatore.

“È stato costantemente un pericolo per loro con la sua aggressività. Devo lodare l’intera squadra per come ha lavorato e giocato a calcio ma Amin di più, perché è stato il giocatore più bravo nel primo tempo. Non ricordo di aver mai allenato un giocatore di questa qualità“.

“Siamo felici di aver battuto questa squadra di livello mondiale e di aver visto la migliore prestazione stagionale di Amin Younes. Abbiamo fatto 29 punti su 33 nelle ultime undici partite. Speriamo di continuare su questa strada“.

Con la maglia azzurra Younes non è mai riuscito ad esprimere il suo reale potenziale. Ora, però, l’attaccante sembra aver trovato la squadra adatta per farlo ritornare al top.