Zaniolo può tornare a Roma: i benefici della trattativa per i giallorossi

Nicolò Zaniolo potrebbe tornare nella capitale la prossima estate, divenendo un colpo importante per la nostra Serie A. Il centrocampista di proprietà dell’Aston Villa sembra il procinto di trattare per il suo rientro in Italia

Nicolò Zaniolo può tornare in Italia, ma non alla Juventus. L’ex Roma e Galatasaray potrebbe far ritorno in Serie A e sempre nella capitale. Non si tratterebbe di un arrivo in giallorosso, bensì quello che potrebbe essere un gigantesco innescare nuovamente la miccia del suo turbolento rapporto con i tifosi della Roma. Infatti, il trequartista potrebbe finire alla Lazio.

I biancocelesti hanno chiesto informazioni all’Aston Villa, che potrebbe farlo partire solo a determinate condizioni. Il giocatore in Premier League non sta rispettando le aspettative elevate che si aveva, tanto che un ritorno in Serie A appare come molto probabile. La Lazio spinge per averlo e un prestito potrebbe essere la mossa giusta per ravvivare la carriera del giovane classe ’99. Ai giallorossi, intanto, spetterebbe una percentuale sulla rivendita.

Sogno bianconero

Quello di Zaniolo, però, continua ad essere un sogno bianconero. Ecco cosa aveva detto la scorsa stagione: “A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in considerazione.

Sì, la Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Ripeto: se ci sarà l’opportunità che renda felici tutti e tre – il Galatasaray, io e la Juve – ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia. Non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”