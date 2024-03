Da Salerno: “Zanoli sempre tra i peggiori in campo. A giugno tornerà a Napoli”

Alessandro Zanoli sembra non stia facendo faville con la maglia della Salernitana, con perenni prestazioni incolori e troppe aspettative deluse. La tifoseria granata non sembra si strapperà i capelli a giugno quando il giocatore tornerà nel capoluogo campano

Alessandro Zanoli sembrava essere partito da Napoli per fare esperienza e arrivato a Salerno come possibile nuovo rinforzo per la salvezza. Invece sembra si stia tramutando come un buco nell’acqua per la squadra granata. Il giocatore di proprietà azzurra, arrivato per sostituire Pasquale Mazzocchi passato proprio al Napoli, sta deludendo tutti in questa sua avventura alla Salernitana risultando sempre come tra i peggiori in campo.

Prestazioni, purtroppo, sempre troppo basse e che vengono condite dalle critiche continue di una tifoseria che non riesce a mandar giù il boccone amaro della quasi retrocessione in Serie B. A giugno il giovane tornerà a Napoli ma è probabile venga spedito nuovamente in prestito o, peggio, ceduto a titolo definitivo. Il Napoli sembrava puntare su di lui, ma filtra pessimismo per un futuro in partenopeo. Il giocatore non ha tutta la fiducia della squadra di Aurelio De Laurentiis e potrebbe andar via al miglior offerente.

Un buco enorme a Salerno

Danilo Iervolino, presidente granata, ha capito il momento no della sua squadra e si è ritrovato a fare le somme su questa stagione. Il campionato non è finito, ma la sensazione è quella che la retrocessione sia ormai inevitabile. Tanto che lo ha rimarcato nelle sue ultime dichiarazioni.

Ecco cosa ha detto il presidente della Salernitana al Corriere dello sport: “Sousa mi aveva promesso un campionato importante, poi ha cominciato a sparare a zero sulla società. Forse voleva andarsene. Le scelte estive sono tutte di De Sanctis. Ci avevano anche proposto Soulé e Isco, non li ha voluti. Si immagini, in risposta a chi parla di una campagna acquisti a risparmio, che solo Dia e Pirola sono costati più che due intere squadre concorrenti. Poi Sabatini a gennaio ha avuto carta bianca, spendendo oltre 6 milioni: è il miglior ds d’Italia, ma sa che una parte di questi risultati è imputabile a lui e si è già scusato. Su Inzaghi ho puntato, Sabatini ha voluto mandarlo via. Ora diamo tempo a Liverani”.