Zielinski e quel rifiuto al mercato: vuole restare a Napoli

Piotr Zielinski avrebbe rifiutato le sirene di mercato pur di restare in azzurro. Vuole cerca il rilancio con il Napoli

Lo volevano un po’ ovunque. Lazio, West Ham, perfino Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Piotr Zielinski, però, ha deciso di voler restare in azzurro per provare a riprendersi dopo la disastrosa scorsa stagione.

Il polacco vuole rilanciarsi con la maglia del Napoli e per ora sembra star riuscendo nel proprio obiettivo. In 4 presenze stagionali ha già collezionato 2 gol e 1 assist, ritornando la certezza che era in passato per il Napoli.

Niente addio, solo conferme

Nonostante le tante critiche, Piotr Zielinski ha continuato e continua a lavorare. Il polacco ha vissuto una pessima stagione l’anno scorso, con vari infortuni e cali di prestazione in campo. Il Napoli ha rischiato di perdere il piazzamento Champions League nella scorsa stagione e, purtroppo, lui è uno degli artefici del rischio corso.

In estate lo hanno cercato Lazio, West Ham, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Le tedesche si sono limitate ad un timido sondaggio, mentre i biancocelesti e gli inglesi hanno provato a portarselo a casa. I capitolini non hanno avuto la forza economica per provare il trasferimento, ma gli inglesi ci sono andati vicinissimi. Il West Ham si sarebbe spinto fino ai 30 milioni di euro pur di averlo, ma ritrovandosi una porta in faccia sia dal Napoli che dal calciatore. Ora il giocatore ex Empoli si prepara a vivere una stagione in cui vuole essere protagonista su ogni fronte, con la voglia di fare di chi sembra appena arrivato.