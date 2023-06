Zielinski resta o parte?

Piotr Zieliński è stato uno degli uomini chiave della vittoria dello scudetto del Napoli. Il polacco è arrivato ai piedi del Vesuvio nell’Agosto del 2016 dall’Udinese per circa 15 milioni di euro. Con la maglia azzurra ha giocato in 7 stagioni 328 partite segnando 47 reti. Ha vinto 2 trofei: lo scudetto e una Coppa Italia. Piotr ha un contratto che scadrà il trenta Giugno 2024 e il rinnovo non sembra essere vicino.

Ovviamente se il polacco non dovesse rinnovare il club di Aurelio De Laurentiis rischierebbe seriamente di perderlo tra un anno a parametro zero. Situazione questa da scongiurare visto che già lo scorso anno abbiamo visto andar via a zero Insigne, Mertens ed Ospina. Di questa situazione ne ha parlato il giornalista Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione televisiva Si Gonfia La Rete, in onda sulla emittente televisiva campana Tele A.

Ecco un estratte delle sue parole: “Piotr Zielinski attualmente guadagna circa cinque milioni di euro a stagione. Il Napoli gli ha fatto un discorso chiaro, lo stesso che il club fece in passato sia a Lorenzo Insigne che a Dries Mertens. La società azzurra lo ha invitato ad abbassarsi l’ingaggio portandolo a tre milioni di euro a stagione. Vedremo se il polacco sceglierà di continuare a Napoli oppure approderà in un altro club”.

L’unica soluzione quindi per il polacco è di abbassarsi l’ingaggio, vedremo se l’amore per la città azzurra lo porterà a fare questa scelta. Se dovesse andar via a centrocampo la società partenopea dovrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in quanto Ndombelè non verrà riscattato e Demme è vicino la cessione.

L’ideale successore tattico di Zielinski potrebbe essere Frattesi che però ha molto club a corteggiarlo. Un’altra soluzione potrebbe essere Samardzic dell’Udinese che è un giovane centrocampista di grande prospettiva. Al primo anno in Serie A ha fatto vedere già ottime cose.