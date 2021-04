Zona Gialla, dal 26 aprile: ecco cosa cambierà e quali regioni potrebbero cambiare colore

Da quanto annunciato dal Governo, dal 26 aprile si tornerà alla Zona Gialla. Nelle ultime settimane, infatti, l’Italia si è colorata unicamente di rosso e di arancione, ma le cose potrebbero presto cambiare.

QUALI REGIONI POTREBBERO CAMBIARE COLORE? – Sebbene non si sia ancora deciso nulla, si è già iniziato ad ipotizzare quali sarebbero le possibili regioni che potrebbero tingersi di giallo. Basandosi sull‘RT e sull’incidenza, le regioni a rispettare questi requisiti sarebbero 13.

Si tratta infatti di Abruzzo (incidenza 122, Rt 0.92), Calabria (183; 0.9), Emilia-Romagna (182; 0.78), Friuli Venezia Giulia (156; 0.72), Lazio (161; 0.79), Lombardia (163; 0.78), Marche (155; 0.9), Molise (88; 0.79), Piemonte (204; 0.75), Umbria (102; 0.84), Veneto (134; 0.81) e le Province di Trento e Bolzano (incidenza a 128 e 87, Rt 0.69 e 0.87).

Come detto in precedenza, si tratta solo di ipotesi basate anche sui criteri previsti per le altre due zone. In Zona Rossa, infatti, si entra con un Rt a partire da 1.25 o con un incidenza settimanale superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. In zona arancione con un Rt pari o superiore a 1.

Inoltre, bisognerà attendere venerdì 23 aprile. Questo giorno è infatti decisivo, mediante questi dati il ministro Speranza, dopo la cabina di regia, firmerà le nuove ordinanze.

COSA CAMBIERÀ? – Nonostante si passerà alla Zona Gialla, nelle regioni vigerà il coprifuoco dalle 22 alle 5, ad eccezione per motivi di salute e lavoro. I ristoranti potranno però aprire anche a cena, facendo servizio all’aperto.