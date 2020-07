Adriana Volpe, la replica alle tante critiche sotto la sua foto: “Fattene una ragione…”

Una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Adriana Volpe. La donna ha lasciato un segno all’interno della casa, tanto che in molti credevano che avrebbe vinto il reality. Nonostante sia finito il programma, la conduttrice continua a restare sulla cresta dell’onda. Al centro dell’attenzione dei social è finita la replica della donna alle tante critiche sotto uno degli ultimi post pubblicati su Instagram.

IL POST – Finito il GF, Adriana è riuscita ad ottenere un programma, Ogni Mattina su TV8. Dopo ben 5 giorni di diretta, la conduttrice ha deciso di concedersi qualche giorno di completo relax. A farlo sapere è stata la stessa Volpe, rivelando nelle sue IG Stories anche la meta: un noto parco acquatico.

A testimoniare il fine settimana di relax è un breve filmato che l’ex gieffina ha voluto condividere su Instagram, mostrando un fisico da urlo. In questa clip si vede una Volpe spensierata, con i capelli sciolti che danza. Neanche in questa occasione, però, la donna è stata risparmiata. Tra i tanti complimenti, infatti, è spuntata qualche critica.

LA REPLICA DELLA VOLPE – Come ha dimostrato più volte, Adriana Volpe non è certo una che le manda a dire. La conduttrice ha deciso di rispondere alle varie accuse che non la vedono affatto serena come invece lei dichiara di essere. Infatti, c’è chi non la vede tranquilla visto le tante bufere che hanno investito Adriana: le dichiarazioni di Giancarlo Magalli e la presunta crisi con il marito Roberto Parli, causata dai rumors che vedevano un flirt tra lei e Andrea Denver.

“Fattene una ragione, io sto bene sono felice e ti consiglio di ridere alla vita. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia per tutti, anche per te”, ha così risposto Adriana sotto uno dei vari commenti negativi.